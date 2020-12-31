Зидан поделился мнением о возвращении Азара и Эдегора в строй команды после травм

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан по окончании матча с «Эльче» (1:1) поделился мнением о сроках полного восстановления нападающего Эдена Азара и полузащитника «сливочных» Мартина Эдегора.



«Мы сделали три замены, и Мартин на поле так и не вышел. Но в этом нет никаких проблем.

Азар уже вернулся, но ему ещё нужно время – желательно принять участие в большем количестве матчей. Это тот случай, когда нужно действовать постепенно», — приводит слова Зидана Goal.com.



Напомним, Азар получил повреждение в матче 11-го тура с «Алавесом» (1:2). Позже у форварда была диагностирована мышечная травма бедра. В текущем сезоне 29-летний бельгиец провёл 7 матчей в составе «Реала» (5 — в основном составе). В его активе 2 гола. Большую часть матчей команды он пропустил из-за различных повреждений.



Эдегор получил травму камбаловидной мышцы правой ноги в октябре.

Зидан объяснил, почему Азар остался в запасе «Реала» на матч с «Гранадой»