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Нобель Арустамян: нашей сборной нужны новые лица

Нобель Арустамян: нашей сборной нужны новые лица
Футбол / Сборная России 0
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Комментатор и журналист Нобель Арустамян поделился мнением о сборной России под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

«У меня есть не то чтобы претензия к Черчесову, но скорее вопрос: почему в сборной не выходят на первый план новые лица? У нас играют практически те же, кто здорово проявил себя на чемпионате мира. Но где те новые люди, которые должны олицетворять новую сборную? Разве у нас нет молодых футболистов, которым можно дать шанс? И ещё мне непонятно, почему некоторые топовые игроки, например, такие как Алексей Миранчук, здорово играют за свой клуб, а в сборной себя совершенно не проявляют», — сказал Арустамян.

Как устроено спортивное телевидение, как функционирует YouTube-канал Nobel, что такое инсайды и участвовал ли Нобель в трансферах – это и многое другое в новогоднем выпуске подкаста «SILA Права».

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Основная тема выпуска:
18:52 — Путь в спортивную журналистику
24:13 — О наследии чемпионата мира
30:15 — Инсайды в современной журналистике
43:45 — О программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер» и YouTube-канале Nobel
54:38 — Готов ли Нобель сменить род деятельности
56:30 — Главные события уходящего года.

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