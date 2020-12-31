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Генич сообщил подробности момента, когда ему стало плохо во время работы в прямом эфире

Генич сообщил подробности момента, когда ему стало плохо во время работы в прямом эфире
Футбол / Испания 0

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на своей официальной странице в «Твиттере» прокомментировал инцидент с его участием, который случился во время матча «Барселона» – «Эйбар» (1:1). Константин работал на этой встрече вместе с новичком канала Дмитрием Бажановым. Однако на последние 15 минут его заменил Станислав Минин.

«Во втором тайме накрывает по полной. Пелена перед глазами, сердцебиение как пулеметная очередь, голова закружилась, ни фига не понял, что произошло. Прямо во время матча! Охренеть. Спасибо выпускающим за то, что быстро среагировали и вызывали скорую помощь. Помогли», — написал Генич.

В комментариях к сообщению Константин подчеркнул, что причиной случившегося стали проблемы с давлением.

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