Нобель Арустамян: однажды ошибся, сообщив об интересе «Зенита» к Гильерме

Комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал, как ошибочно опубликовал информацию о возможном трансфере вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.
«Бывают ошибки в инсайдах, за которые очень обидно. В 2019 году Гильерме долго не продлевал контракт с «Локомотивом» и было много информации об интересе к нему со стороны «Спартака». Но мне один очень влиятельный агент рассказал о том, что Гильерме интересен «Зениту», Семаку. Потом эту информацию мне подтвердил ещё один источник. В результате я написал про интерес «Зенита» к Гильерме, и это была моя ошибка, потому что никаких переговоров в итоге не было», — сказал Арустамян.
Как устроено спортивное телевидение, как функционирует YouTube-канал Nobel, что такое инсайды и участвовал ли Нобель в трансферах – это и многое другое в новогоднем выпуске подкаста «SILA Права».
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Основная тема выпуска:
18:52 — Путь в спортивную журналистику
24:13 — О наследии чемпионата мира
30:15 — Инсайды в современной журналистике
43:45 — О программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер» и YouTube-канале Nobel
54:38 — Готов ли Нобель сменить род деятельности
56:30 — Главные события уходящего года.
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