Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нобель Арустамян: однажды ошибся, сообщив об интересе «Зенита» к Гильерме

Нобель Арустамян: однажды ошибся, сообщив об интересе «Зенита» к Гильерме
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал, как ошибочно опубликовал информацию о возможном трансфере вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.

«Бывают ошибки в инсайдах, за которые очень обидно. В 2019 году Гильерме долго не продлевал контракт с «Локомотивом» и было много информации об интересе к нему со стороны «Спартака». Но мне один очень влиятельный агент рассказал о том, что Гильерме интересен «Зениту», Семаку. Потом эту информацию мне подтвердил ещё один источник. В результате я написал про интерес «Зенита» к Гильерме, и это была моя ошибка, потому что никаких переговоров в итоге не было», — сказал Арустамян.

Как устроено спортивное телевидение, как функционирует YouTube-канал Nobel, что такое инсайды и участвовал ли Нобель в трансферах – это и многое другое в новогоднем выпуске подкаста «SILA Права».

Слушайте там, где удобно:
Apple
Castbox
Google
Яндекс
Simplecast

Основная тема выпуска:
18:52 — Путь в спортивную журналистику
24:13 — О наследии чемпионата мира
30:15 — Инсайды в современной журналистике
43:45 — О программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер» и YouTube-канале Nobel
54:38 — Готов ли Нобель сменить род деятельности
56:30 — Главные события уходящего года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020