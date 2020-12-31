«Кальяри» арендовал Раджу Найнгголана

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан остаток сезона на правах аренды проведёт в «Кальяри», сообщается в клубном «твиттере» красно-синих.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Кальяри».
Напомним, что в прошлом сезоне бельгийский футболист уже выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год.
Контракт 32-летненего бельгийца с «Интером» истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Найнгголан принял участие в 4 встречах Серии А и результативными действиями не отметился. Примечательно, что во всех матчах чемпионата Италии он выходил на замену. В Лиге чемпионов УЕФА Раджа сыграл в одном матче и результативными действиями также не отметился.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 6 млн.
- 31 декабря 2020
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