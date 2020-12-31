Магомед Оздоев: цель «Зенита» на 2021 год — повторно сделать требл

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвёл итоги уходящего 2020 года, ответив на вопросы в интервью изданию Sport24.



Журналисты: «Лучший матч «Зенита» в 2020 году?»

Оздоев: «У нас было много хороших матчей. Но если выделять один — домашний со «Спартаком».



Журналисты: «Лучший гол «Зенита» в 2020 году?»

Оздоев: «Мой в матче за Суперкубок».



Журналисты: «Самое запоминающееся футбольное событие в 2020 году?»

Оздоев: «Наш требл».



Журналисты: «Лучший игрок «Зенита» в 2020 году?»

Оздоев: «Артём Дзюба».



Журналисты: «Цель на 2021 год?»

Оздоев: «Сделать повторно требл».



Напомним, в этом году «Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В настоящее время сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 41 очком в активе. Второе место занимает ЦСКА (37), третье – «Спартак» (35).

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