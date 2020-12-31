Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Магомед Оздоев: цель «Зенита» на 2021 год — повторно сделать требл

Магомед Оздоев: цель «Зенита» на 2021 год — повторно сделать требл
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвёл итоги уходящего 2020 года, ответив на вопросы в интервью изданию Sport24.

Журналисты: «Лучший матч «Зенита» в 2020 году?»
Оздоев: «У нас было много хороших матчей. Но если выделять один — домашний со «Спартаком».

Журналисты: «Лучший гол «Зенита» в 2020 году?»
Оздоев: «Мой в матче за Суперкубок».

Журналисты: «Самое запоминающееся футбольное событие в 2020 году?»
Оздоев: «Наш требл».

Журналисты: «Лучший игрок «Зенита» в 2020 году?»
Оздоев: «Артём Дзюба».

Журналисты: «Цель на 2021 год?»
Оздоев: «Сделать повторно требл».

Напомним, в этом году «Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В настоящее время сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 41 очком в активе. Второе место занимает ЦСКА (37), третье – «Спартак» (35).

Левый хавбек и ещё как минимум двое. Цели «Зенита» в зимнее трансферное окно
Возрастёт ли влияние Семака на трансферную деятельность клуба?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020