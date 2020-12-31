Лапорта: Куман — легенда «Барселоны». Он заслуживает доверия

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта высказался о главном тренере команды Рональде Кумане.
«Он легенда «Барселоны» и заслуживает доверия. Конечно, запас доверия будет зависеть от результатов и игры команды, это закон футбола. Я призываю Кумана взять лидерство в свои руки и повести за собой игроков, потому что в футболе может случиться всё что угодно», — приводит слова Лапорты Marca.
Куман в бытность футболистом защищал цвета «Барселоны» с 1989 по 1995 год. С ним в составе сине-гранатовые четыре раза стали чемпионами Испании, завоевали Кубок и три Суперкубка страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
«Барселона», набрав 25 очков в 15 турах, занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от лидера чемпионата, «Атлетико», на 10 очков.
- 31 декабря 2020
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