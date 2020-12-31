Лапорта: Куман — легенда «Барселоны». Он заслуживает доверия

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта высказался о главном тренере команды Рональде Кумане.



«Он легенда «Барселоны» и заслуживает доверия. Конечно, запас доверия будет зависеть от результатов и игры команды, это закон футбола. Я призываю Кумана взять лидерство в свои руки и повести за собой игроков, потому что в футболе может случиться всё что угодно», — приводит слова Лапорты Marca.



Куман в бытность футболистом защищал цвета «Барселоны» с 1989 по 1995 год. С ним в составе сине-гранатовые четыре раза стали чемпионами Испании, завоевали Кубок и три Суперкубка страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.



«Барселона», набрав 25 очков в 15 турах, занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от лидера чемпионата, «Атлетико», на 10 очков.

Кандидат в президенты «Барселоны» сообщил, кого он видит в качестве замены для Кумана