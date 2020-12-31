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«Аякс» может перехватить 20-летнего нападающего у «Ювентуса»

«Аякс» может перехватить 20-летнего нападающего у «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Сан-Паулу» Бренер Соуза да Силва может продолжить карьеру в «Аяксе», информирует итальянский журналист Николо Скира на своей официальной странице в «Твиттере». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

По информации источника, амстердамский клуб предложил за футболиста € 10 млн, а также бонусы. Однако «Сан-Паулу» желает получить за 20-летнего бразильского форварда больше.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,3 млн. За «Сан-Паулу» он дебютировал в 2017 году. Контракт игрока с клубом истекает в 2022 году.

В нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Бразилии форвард забил 11 мячей и отдал три результативные передачи.

«Аякс» набрал 34 очка в 14 турах и занимает первое место в Эредивизии, на одно очко опережая ПСВ.

«Ювентус» заинтересовался 20-летним бразильским нападающим «Сан-Паулу»
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