«Мы приблизились к заветной второй звезде». «Зенит» обратился к фанатам перед Новым годом

«Зенит» на своём официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам, в котором подвёл итоги уходящего 2020 года.
«Дорогие болельщики! 2020-й подарил нам множество разнообразных эмоций. Мы научились ценить домашний уют, бережно относиться к собственному здоровью и здоровью родных, близких и окружающих, обращать внимание на вещи, которые раньше казались незначительными, и стали жить немного по-другому.
В сложнейших условиях пандемии мы постарались сделать так, чтобы болельщики — те, для кого создан футбол, чувствовали единение с клубом. Весной мы запустили кампанию #ВместеПобедим, поддержав ветеранов, пожилых болельщиков и маломобильные группы населения. Оставшись без матчей, мы постарались сделать так, чтобы вам было что смотреть, обсуждать и чем восхищаться. Три месяца в онлайн-формате мы смотрели игры победных Кубка и Суперкубка УЕФА, готовили обед в «Инстаграме», подпевали Animal ДжаZ, «Пролетарскому танго» и другим музыкантам, помогали врачам — главным героям года, отпраздновали 95-летний юбилей клуба.
Летом 2020-го «Зенит» впервые в истории выиграл три российских титула за один календарный год. Мы приблизились ещё на один шаг к заветной второй звезде на эмблеме. Матчи без зрителей на «Газпром Арене» ещё раз доказали: уникальную атмосферу стадиона создают лучшие в мире болельщики. Мы совершенно точно запомним уходящий год и все вместе сделаем так, чтобы 2021-й стал гораздо лучше. С Новым годом, сине-бело-голубые! Дальше будет лучше!» — говорится в сообщении клуба.
- 31 декабря 2020
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