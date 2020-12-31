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«Ювентусу» предложили подписать Грациано Пелле

«Ювентусу» предложили подписать Грациано Пелле
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий сборной Италии Грациано Пелле, в настоящее время выступающий в Китае за «Шаньдун Лунэн», может вернуться на родину.

Как сообщает Goal.com, услуги 35-летнего футболиста предложили «Ювентусу», который хочет подписать игрока в атаку в зимнее трансферное окно. О доступности Грациано также уведомили и другие итальянские клубы.

Пелле выступает за «Шаньдун Лунэн» с 2016 года. В китайский клуб он перешёл из «Саутгемптона» после удачного выступления на чемпионате Европы в составе сборной Италии. В ходе своей карьеры Грациано также играл за «Лечче», «Катанию», «Кротоне», «Чезену», «АЗ Алкмар», «Парму», «Сампдорию» и «Фейеноорд».

В нынешнем сезоне Пелле провёл 18 матчей в китайской Суперлиге, забил 8 голов (3 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

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