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«Суонси» расследует свист снаружи стадиона во время акции BLM

«Суонси» расследует свист снаружи стадиона во время акции BLM
Футбол / Англия 0

«Суонси Сити» организовал расследование в связи с недавними инцидентами, сообщает Sky Sports.

Перед началом матча 22-го тура Чемпионшипа с «Редингом» (0:0), который состоялся накануне, 30 декабря, футболисты традиционно поддержали движение Black Lives Matter, преклонив колено. В этот момент снаружи стадиона «Либерти» в Суонси, где проходила встречи, раздался свист и насмешки.

Подобная акция проходит уже не в первый раз, и в валлийском клубе намерены выяснить, кто за этим стоит. Также «лебеди» собираются сделать так, чтобы инцидент не повторился перед следующим домашним матчем.

Ранее в центре скандала оказался другой клуб из второго по силе дивизиона Англии — «Миллуолл», чьи фанаты освистали футболистов во время акции BLM.

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