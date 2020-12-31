«Суонси» расследует свист снаружи стадиона во время акции BLM
«Суонси Сити» организовал расследование в связи с недавними инцидентами, сообщает Sky Sports.
Перед началом матча 22-го тура Чемпионшипа с «Редингом» (0:0), который состоялся накануне, 30 декабря, футболисты традиционно поддержали движение Black Lives Matter, преклонив колено. В этот момент снаружи стадиона «Либерти» в Суонси, где проходила встречи, раздался свист и насмешки.
Подобная акция проходит уже не в первый раз, и в валлийском клубе намерены выяснить, кто за этим стоит. Также «лебеди» собираются сделать так, чтобы инцидент не повторился перед следующим домашним матчем.
Ранее в центре скандала оказался другой клуб из второго по силе дивизиона Англии — «Миллуолл», чьи фанаты освистали футболистов во время акции BLM.
Твит из России спровоцировал очередной скандал из-за BLM. Английские фанаты разделились
Болельщиков «Миллуолла» поддержали 135 тысяч человек и Дуги Бримсон.
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