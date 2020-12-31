«Год оказался не таким, как я ожидал». Вейналдум обратился к болельщикам

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум в преддверии Нового года обратился к болельщикам.

«У меня смешанные впечатления от этого года. Он оказался не таким, как я ожидал, но были моменты, которые я буду хранить в своём сердце вечно. Давайте попробуем закончить этот год на позитивной ноте! Какое ваше лучшее воспоминание о 2020 годе?» — написал Вейналдум в «Твиттере».

Напомним, на Вейналдума претендует «Барселона». Главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, хорошо знакомый с хавбеком по работе в сборной Нидерландов, хочет видеть его в команде. Если игрок не продлит контракт с «Ливерпулем», то, скорее всего, перейдёт летом в каталонский клуб на правах свободного агента. 30-летний футболист примет решение относительно контракта с мерсисайдцами на этой неделе.



Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей в английской Премьер-лиге и забил 1 гол.