Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бруну Фернандеш: с каждым сезоном Роналду и Месси становятся всё лучше. Как это возможно?

Бруну Фернандеш: с каждым сезоном Роналду и Месси становятся всё лучше. Как это возможно?
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал игру форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«В жизни нужно совершенствоваться во всём и при этом понимать, что ты не худший и не лучший. Всегда можно стать лучше. Невозможно быть худшим, потому что у тебя есть время, чтобы стать лучше. По этой же причине невозможно стать лучшим — потому что тебе всегда есть куда расти.

Если посмотреть на Криштиану и Месси, они улучшают свою игру с каждым сезоном. Как это возможно? Все говорят, что добиться большего невозможно, но с каждым сезоном они становятся всё лучше и лучше. 11 лет борьбы за «Золотой мяч», и подобное больше никогда не повторится. Такого никогда не будет в истории футбола. Они продолжают прогрессировать, и поэтому я ещё могу поиграть с Криштиану в национальной сборной", — приводит слова Фернандеша пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Бруну Фернандеш: буду счастлив выиграть АПЛ. У «Манчестер Юнайтед» есть шанс сделать это
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020