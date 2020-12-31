«Зенит» показал самые важные моменты из жизни клуба в 2020 году
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в «Твиттере» выложила видео с важнейшими событиями в жизни клуба в 2020 году.
Среди моментов — 95-летие «Зенита», назначение Андрея Аршавина директором департамента развития по молодёжным вопросам, возвращение Александра Анюкова, победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке России.
Ранее «Зенит» на своём официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам, в котором подвёл итоги уходящего 2020 года.
Напомним, в этом году «Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В настоящее время сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 41 очком в активе. Второе место занимает ЦСКА (37), третье – «Спартак» (35).
«Мы приблизились к заветной второй звезде». «Зенит» обратился к фанатам перед Новым годом
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