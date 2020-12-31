Гол Влашича в ворота «Химок» признан болельщиками ЦСКА лучшим по итогам месяца
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил лучший гол команды в декабре, по мнению болельщиков красно-синих.
«По итогам голосования болельщиков ЦСКА, мяч Николы в ворота „Химок“ был признан лучшим в прошедшем месяце», — сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». За гол Влашича проголосовали 1897 голосов. На втором месте в голосовании — мяч Фёдор Чалов в ворота «Ростова» в матче 19-го тура (3:1).
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2. На 40-й минуте счёт открыл Никола Влашич.
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