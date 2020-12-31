Федун обратился к болельщикам «Спартака» в преддверии Нового года

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.



«Дорогие красно-белые! Такой сложный 2020 год уходит в прошлое. Он стал настоящим испытанием для всех нас, для наших семей. Глобальная пандемия заставила людей меньше путешествовать, реже видеться с друзьями и даже грозилась лишить нас любимого зрелища — футбола.



Но никакие вынужденные ограничения не способны победить любовь к игре и «Спартаку», и наша команда на протяжении всего года чувствовала вашу поддержку. Спасибо!



Сегодня я хочу пожелать, чтобы все невзгоды и трудности остались в уходящем 2020-м. Здоровья вам и вашим близким! Пусть в 2021-м в доме каждой семьи царят только счастье и улыбки. Трибуны стадионов снова будут заполнены. Ну а «Спартак» радует своих неповторимых болельщиков яркой игрой и победами! С Новым годом!» — приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака».

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