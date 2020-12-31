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Джикия: после праздничных столов у меня по-любому будет «антитело»

Джикия: после праздничных столов у меня по-любому будет «антитело»
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, насколько часто во время сезона приходилось проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.

«Был плотный график. В неделю сдавали два раза точно. На карантине я вообще сдавал тест каждый день. Сдать тест после окончания сезона не собирался. Я сейчас на антителах двигаюсь. Главное, чтобы после праздников в команде не сказали, что у меня „антитело“? Антитело по-любому немного будет после праздничных столов, но с этим мы разберёмся», — сказал Джикия в эфире программы «Наши парни» на YouTube-канале сборной России по футболу.

Джикия также рассказал, каково было играть в условиях насыщенного графика, на плотность которого повлияла ситуация, связанная с распространением коронавируса. Также Георгий поделился мнением о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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