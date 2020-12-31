«Ахмат»: пусть по воле Всевышнего вам удастся исполнить всё намеченное

Пресс-служба грозненского «Ахмата» в «Твиттере» поздравила болельщиков с наступающим Новым годом.
«Дорогие друзья! Хотим вам пожелать крепкого здоровья, удачи, успехов и счастья. Пусть по воле Всевышнего удастся исполнить всё намеченное, а наша команда радует нас красивой игрой и яркими победами! С наступающим, 2021 годом вас! Дала декъала дойла шу керла шерца!» — говорится в сообщении.
Грозненский клуб ушёл на перерыв, набрав 26 очков в 19 турах Российской Премьер-Лиги. Команда Андрея Талалаева находится на 10-м месте в турнирной таблице. Встречу 20-го тура РПЛ «Ахмат» проведёт дома с московским «Динамо». Лидером нынешнего розыгрыша является петербургский «Зенит» (41).
Футбольный клуб «Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет восемь контрольных матчей.
- 31 декабря 2020
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