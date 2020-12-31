Малафеев — о 2020-м: этот матч был действительно сложный

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев подвёл итоги уходящего 2020 года.
«2020 — этот матч был действительно сложный. Оглядываясь на уходящий год, создается ощущение, что провёл матч с очень сильным соперником. Сначала ты полон сил, ожиданий и приятного волнения от предстоящей неизвестности. Выходишь на поле и встаешь в ворота. И тут Команда-2020 начинает атаковать: пандемия, колебание валюты, самоизоляция, закрытые границы, личные проблемы.
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Какие-то атаки ты отбиваешь, но некоторые мячи просто неберущиеся. В такой ситуации сложно сохранить хладнокровие и решительность, но сдаваться нельзя. Ведь ты на поле не один, рядом с тобой команда, которая точно так же борется за победу. И ты продолжаешь работать изо всех сил, делать всё, на что способен. И вы всё-таки побеждаете!
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Друзья, я не случайно провел такую аналогию. Год выдался непростым, и мы противостояли его «сюрпризам». Рядом с нами были «защитники» — это наши любимые и близкие. Мы поддерживали друг друга и подставляли плечо в трудные минуты. Рядом были «нападающие» — коллеги, сотрудники, партнёры. Это все, кто наполнял год позитивными эмоциями и радостью.
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Благодаря слаженной работе каждого мы выстояли. Я желаю, чтобы у вас была надежная команда, с которой вы всегда будете побеждать и достигать целей! А тем, кто ещё в поиске, у кого что-то не получается, — бороться и идти до конца. Никогда не сдавайтесь! С Новым годом!» — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».
- 31 декабря 2020
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