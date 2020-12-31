«Спартак»: пусть в новом году наш любимый клуб будет дарить только положительные эмоции

Пресс-служба «Спартака» поздравила болельщиков московской команды с наступающим Новым годом.

«Красно-белые, 2021-й уже совсем близко, ну а где-то 2020-й уже наконец закончился – поздравляем вас с Новым годом! Пусть в новом году вы и ваши близкие будут здоровы и счастливы, а наш любимый «Спартак» будет дарить только положительные эмоции. С любовью, ваш ФКСМ», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун также поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.

В настоящее время красно-белые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (41). Второе место занимает ЦСКА (37).