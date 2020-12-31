Бывший полузащитник «Арсенала»: не буду критиковать Артету из-за отношения к Озилу

Бывший игрок «Арсенала» Лиам Брэди раскритиковал полузащитника лондонцев Месута Озила. По словам Брэди, немецкий футболист никогда не был хорошим парнем, каким его пытаются представить.

«Я не критикую Артету из-за отношения к Озилу. Он дал Озилу множество шансов, а Месут хорошо играл лишь несколько месяцев.

Он никогда не был хорошим парнем в раздевалке или на поле. Я совсем не собираюсь критиковать Микеля из-за Озила", — цитирует Брэди Goal.

«Арсенал» не включил немецкого футболиста в заявку на сезон. При этом в декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно.

Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020 года. Контракт Озила с лондонским клубом заканчивается 30 июня 2021 года.