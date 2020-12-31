Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бывший полузащитник «Арсенала»: не буду критиковать Артету из-за отношения к Озилу

Бывший полузащитник «Арсенала»: не буду критиковать Артету из-за отношения к Озилу
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Бывший игрок «Арсенала» Лиам Брэди раскритиковал полузащитника лондонцев Месута Озила. По словам Брэди, немецкий футболист никогда не был хорошим парнем, каким его пытаются представить.

«Я не критикую Артету из-за отношения к Озилу. Он дал Озилу множество шансов, а Месут хорошо играл лишь несколько месяцев.

Он никогда не был хорошим парнем в раздевалке или на поле. Я совсем не собираюсь критиковать Микеля из-за Озила", — цитирует Брэди Goal.

«Арсенал» не включил немецкого футболиста в заявку на сезон. При этом в декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно.

Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020 года. Контракт Озила с лондонским клубом заканчивается 30 июня 2021 года.

«Ювентус» не ведёт переговоров о трансфере Месута Озила
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020