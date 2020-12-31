Артём Дзюба снял новогоднее видео

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» выложил новогоднее видео, в котором он поздравляет подписчиков рядом с ёлкой.

«Всем привет! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать вам всем здоровья. Берегите себя, берегите близких и родных. Мне кажется, это самое важное.



Всем желаю прекрасно отметить Новый год! Мне кажется, это лучший праздник, который вообще существует. Надеюсь, все проведут как можно больше времени со своими родными, близкими, родителями, детьми. Насладитесь полностью этим мгновением, этим волшебством.



Давайте скорее забудем этот уходящий непростой год и в будущее будем смотреть все позитивно, с улыбкой и дружелюбием. Всех вас ещё раз с наступающим Новым годом! Ура-ура-ура! Хорошо отметить!» — сказал Дзюба в ролике.