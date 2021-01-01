Криштиану Роналду опубликовал новогоднее поздравление, призвав мир сплотиться

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую запись в своём «твиттере». Нападающий поздравил подписчиков с Новым годом.

«2020-й не был лёгким годом, никаких сомнений. Никто не может безразлично относиться к боли и страданиям, которые принёс миру коронавирус. Но теперь настало время вернуться и показать, на что мы способны вместе. С Новым годом!» — написал Роналду в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» португальского футболиста.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 14 встреч во всех турнирах в составе «Ювентуса», в которых отметился 16 забитыми мячами и результативной передачей.

В 2020 году сам футболист переболел коронавирусом. Из-за инфекции он пропустил 19 дней.