«Любите и берегите друг друга!» Глушаков и Коваленко опубликовали совместное фото

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовали совместную новогоднюю фотографию.
«С Новым годом! Любите и берегите друг друга! Будьте здоровы и счастливы!» — написали Глушаков и Коваленко на своих страницах в «Инстаграме». Фотография и текст у них одинаковые.
Ранее Глушаков подвёл итоги 2020 года: «Химки” взяли достойный темп, мне очень приятно быть частью этой настоящей команды — команды во всех смыслах этого слова: и на поле, и вне его! Задел неплохой, но впереди много работы — для каждого игрока и для всей команды вместе. Нужно не растерять то, чего добились сейчас своим трудом и потом, и развиваться дальше. Всем хорошего отдыха — настоящим любителям футбола (отдохните от нас!), а также футболистикам и тренеришкам».
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