Маркус Рашфорд рассказал о целях на 2021 год

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, какие цели ставит для себя на 2021 год.

«В нынешнем сезоне большое влияние оказывает коронавирус. Игроки выбывают из строя, что влияет на команды. Поэтому результаты бывают нестабильными.

Думаю, что такая ситуация будет в течение всего сезона. Поэтому нам нужно сосредоточиться на своей работе, стараться набирать по три очка. И нам это удаётся. Начало сезона было для нас нелучшим, но нам удалось найти способ вернуться в нужное русло. Нужно продолжать в том же духе.

Моя главная цель — помогать команде. Будучи форвардом, я должен забивать и отдавать результативные передачи. Если три – четыре игрока группы атаки будут помогать друг другу, мы сможем забить много голов.

В команде создана хорошая база, мы сделали важные шаги в развитии. Да, мы упустили шансы завоевать трофеи, уступая в полуфиналах в прошлом сезоне, но теперь надо это исправить и выигрывать турниры. Это — следующий шаг в развитии команды. Нам по-прежнему нужно проделать большую работу, но мы набрали хорошую форму», — цитирует Рашфорда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».