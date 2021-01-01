Семак в новогоднем поздравлении призвал россиян не искать счастья подальше от дома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил своих подписчиков с Новым годом. Специалист опубликовал фото с семьёй и рассказал об уроках, которые извлёк из 2020 года.

«2020 год многому нас научил. Например, тому, как важно беречь здоровье, как хрупка человеческая жизнь, как ценна крепкая семья и любимые люди рядом. Вечно ищущие ярких впечатлений где-то подальше от дома, мы остановились на бегу и, оглянувшись вокруг, заметили так много удивительных красот в своей родной стране. Все больше новых отечественных марок, продуктов, изобретений, русских талантливых ребят радуют и вдохновляют.

Мы усвоили много важных уроков, но самый главный и полезный урок, на мой взгляд, это тот, что за счастьем не надо ездить на другой конец земли. Всё, что нужно для счастья, мы имеем здесь и сейчас, в своем сердце, на своем месте, в своей стране, где, если и надо что-то менять, лучше начать с себя — со своей семьи, со своей парадной (подъезда), со своего города.

С Новым годом, дорогие друзья! И спасибо 2020 за все! Было жестко, но полезно», — написал Семак в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» тренера.