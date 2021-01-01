Зырянов: Семаку уже памятник на «Газпром Арене» можно ставить

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о результатах питерского клуба и работе главного тренера Сергея Семака.

«Я тут проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак — единственный тренер-россиянин, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведёт к третьему. То есть ему уже памятник на «Газпром Арене» можно ставить (улыбается). В том числе с учётом того, с каким ресурсом игроков он это делает. Но в любом случае — борьба за третье золото подряд дорого стоит. Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальным, то есть как полагается со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть другим.

Лёгкая победа в матче со «Спартаком»? Я был на игре. И мне действительно было удивительно то, как сыграл «Спартак». У моего сына есть друг, папа которого болеет за красно-белых. Так вот он сказал: «Я сам не понял, что это было». Мне было интересно понаблюдать за реакцией Доменико Тедеско во время игры. Как он будет руководить командой в ключевом мачте за золото и после игры с «Сочи». Поэтому специально следил за коллегой. Я ведь тоже ещё достаточно молодой тренер», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».