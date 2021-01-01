Источник: Почеттино прилетел в Париж, чтобы начать работу в «ПСЖ»
Бывший наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прилетел в Париж, утверждает Mundo Deportivo. В столице Франции аргентинец должен заключить контракт с «ПСЖ».
По данным источника, стороны согласовали последние детали. В ближайшее время парижский клуб должен официально объявить о назначении Почеттино. На посту главного тренера он сменит немецкого специалиста Томаса Тухеля, который был отправлен в отставку 29 декабря 2020 года.
Почеттино покинул лондонский «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. В конце октября сообщалось, что переговоры с тренером ведёт санкт-петербургский «Зенит». До «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон» (2013-2014 год) и испанский «Эспаньол» (2009-2012 год).
Источник: Маурисио Почеттино подписал контракт с «ПСЖ»
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