«Когда я заразился COVID, ничего не отменяли». Мойес высказался о переносе матчей АПЛ

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес выразил удивление в связи с переносами матчей в АПЛ. Ранее лига перенесла матчи «Эвертон» — «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм». Обе встречи были перенесены из-за вспышек коронавируса в командах.
В каждом случае вопрос переноса решается в индивидуальном порядке. При этом в регламенте АПЛ говорится, что матч должен состояться, если в заявку можно включить 14 и более игроков.
«Мы понимаем всё, мы не ноем из-за переносов, таков график. Но хочу сказать, что матчи не переносили, когда я и ещё два игрока «Вест Хэма» заразились коронавирусом. Я думал, что нужно иметь 14 игроков в заявке, чтобы матч состоялся. При этом говорили, что можно задействовать игроков из академии и так далее. Не знаю, изменились ли правила», — цитирует Мойеса SkySports.
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