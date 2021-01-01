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«Эвертон» — «Вест Хэм»: объявлены стартовые составы команд

«Эвертон» — «Вест Хэм»: объявлены стартовые составы команд
Футбол / Англия 0

«Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед» определились со стартовыми составами на матч 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Холгейт, Мина, Коулман, Бернард, Дэвис, Дукуре, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Вест Хэм»: Фабиански, Доусон, Цоуфал, Крессвел, Огбонна, Райс, Соучек, Форнальс, Аллер, Бенрахма, Боуэн.

«Эвертон» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах. «Вест Хэм» идёт на 10-й строчке, у него в активе 23 очка в 16 проведённых играх.

Матч «Эвертон» — «Вест Хэм» пройдёт в Ливерпуле, на стадионе «Гудисон Парк», начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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