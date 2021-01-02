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Агент Уткина прокомментировал слухи о возможном уходе Даниила из «Краснодара»

Агент Уткина прокомментировал слухи о возможном уходе Даниила из «Краснодара»
Футбол / РПЛ 0

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, сообщил, что футболист может покинуть команду в нынешнее трансферное окно. Ранее появилась информация, что в число претендентов на хавбека входят ЦСКА и «Уфа».

«Могу подтвердить, что интерес к Даниилу со стороны других клубов действительно есть, но что-либо комментировать пока рано. Прежде всего предложение должно устроить «Краснодар», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги Уткин забил один мяч. Кроме того, в активе 21-летнего футболиста 6 матчей в Лиге чемпионов (4 — на групповом этапе, 2 — в квалификационном раунде).

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