Клопп: АПЛ должна продолжать играть, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о ситуации с большим количеством инфицированных коронавирусом в английской Премьер-лиге.
«Я не врач, но думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы турнир продолжился. Мы знали, что зимой будет вторая волна, к тому же совсем недавно было Рождество — время, когда людям гораздо сложнее самоизолироваться. Так что рост заболевших вполне объясним.
Конечно, число случаев будет расти и в футболе, но мы по-прежнему делаем все, чтобы футболисты были в максимальной безопасности. Думаю, турнир может продолжаться — это важно, потому что люди хотят смотреть матчи. Плюс ко всему, футбольные команды изолированы в отличие от остального общества.
Я думаю, что мы можем и дальше играть, но я уважаю специалистов, а также уважаю любые решения, которые будут приняты в ближайшие несколько недель. Мы столкнемся ещё с несколькими проблемами в жизни, и я счастлив, что 2020-й год закончился. Помимо того, что «Ливерпуль» стал чемпионом, это не тот год, о котором я буду много вспоминать», – цитирует Клоппа Sky Sports.
По итогам проверки, проходившей с 21 по 27 декабря, было выявлено 18 новых случаев заражения. В нынешнем сезоне это рекордный показатель. Предыдущий рекорд был установлен в середине ноября, когда инфицированными оказались 16 человек.
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