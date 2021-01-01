Лэмпард: на данный момент матч с «Манчестер Сити» не отменён

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что в ходе последнего раунда тестирования на коронавирус два сотрудника «аристократов» получили положительный результат.
«Клубы английской Премьер-лиги находятся под максимальной защитой. Нас проверяют два раза в неделю. Но на прошлой неделе у нас в команде было выявлено два положительных результата. Не знаю, почему мы произошёл этот скачок заболевания.
Я знаю о ситуации в „Манчестер Сити“. На данный момент матч не отменён. У „горожан“ были проблемы на тренировочной базе, но у нас самих была пара положительных случая. Правда, эти случаи произошли с персоналом, не связанным с игроками.
Я понимаю, что нам надо продолжать играть дальше, но безопасность должна быть превыше всего. Решение принимать не нам. Это зависит от властей, правительства и руководства АПЛ», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
Матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити» должен пройти в воскресенье, 3 января, в Лондоне.
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