Лэмпард: на данный момент матч с «Манчестер Сити» не отменён

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что в ходе последнего раунда тестирования на коронавирус два сотрудника «аристократов» получили положительный результат.



«Клубы английской Премьер-лиги находятся под максимальной защитой. Нас проверяют два раза в неделю. Но на прошлой неделе у нас в команде было выявлено два положительных результата. Не знаю, почему мы произошёл этот скачок заболевания.



Я знаю о ситуации в „Манчестер Сити“. На данный момент матч не отменён. У „горожан“ были проблемы на тренировочной базе, но у нас самих была пара положительных случая. Правда, эти случаи произошли с персоналом, не связанным с игроками.



Я понимаю, что нам надо продолжать играть дальше, но безопасность должна быть превыше всего. Решение принимать не нам. Это зависит от властей, правительства и руководства АПЛ», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.



Матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити» должен пройти в воскресенье, 3 января, в Лондоне.

«Манчестер Сити» возобновил тренировки после вспышки коронавируса в команде