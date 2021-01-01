«Порту» близок к подписанию форварда «Гремио» Пепе, которого хотел приобрести «Зенит»

«Порту» близок к подписанию нападающего «Гремио» Пепе, сообщает A Bola. Напомним, агент игрока Адриано Спадото рассказывал о предварительных консультациях по поводу возможного перехода игрока в «Зенит». Об интересе клуба из Санкт-Петербурга говорилось и в издании Goal.

По информации источника, переход 23-летнего форварда в португальский клуб практически согласован. «Порту» заплатит за Пепе € 13 млн. В сезоне-2020/2021 нападающий в 21 матче чемпионата Бразилии забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Гремио» рассчитан до 2024 года. По данным ряда источников, бразильцем также интересуются «Севилья» и «Реал». «Гремио» намеревался летом получить за форварда € 20 млн.

«Зенит» является лидером чемпионата России. Подопечные Сергея Семака набрали 41 очко в 19 турах РПЛ. В тройку лидером также входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).