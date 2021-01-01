Моуринью: должно быть, Бьельса очень хороший тренер, но я не знаю его

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» ответил на вопрос о главном тренере «павлинов» Марсело Бьельсе.



«Говорить о Марсело Бьельсе – это для людей, которые хорошо его знают. Я незнаком с ним близко. Он был тренером «Атлетик Бильбао», когда я работал в мадридском «Реале». Теперь мы встретимся с ним в английской Премьер-лиге.



Должно быть, это очень хороший тренер, но я не могу его анализировать, потому что не знаю его», – поделился мыслями португалец.



Встреча 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс» запланирована на завтра, 2 января. Начало матча — в 15:30 мск.



«Шпоры», набрав в 15 матчах 26 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (23) — на 11-м месте.

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