«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Бейи, Шоу, Фред, Погба, Мактоминай, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль.
Запасные: Хендерсон, Алекс Телес, Туанзебе, ван де Бек, Мата, Джеймс, Лингард, Матич, Гринвуд.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Эль-Гази, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.
Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Кос, Тейлор, Гильберт, Хурихейн, Дэвис, Накамба Рэмси.
«Манчестер Юнайтед», в 15 матчах набрав 30 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла», проведя 14 матчей, (26) — на 5-м месте.
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