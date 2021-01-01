«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Бейи, Шоу, Фред, Погба, Мактоминай, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль.



Запасные: Хендерсон, Алекс Телес, Туанзебе, ван де Бек, Мата, Джеймс, Лингард, Матич, Гринвуд.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Эль-Гази, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.



Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Кос, Тейлор, Гильберт, Хурихейн, Дэвис, Накамба Рэмси.



«Манчестер Юнайтед», в 15 матчах набрав 30 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла», проведя 14 матчей, (26) — на 5-м месте.