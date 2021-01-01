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«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» на матч 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Бейи, Шоу, Фред, Погба, Мактоминай, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль.

Запасные: Хендерсон, Алекс Телес, Туанзебе, ван де Бек, Мата, Джеймс, Лингард, Матич, Гринвуд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Эль-Гази, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.

Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Кос, Тейлор, Гильберт, Хурихейн, Дэвис, Накамба Рэмси.

«Манчестер Юнайтед», в 15 матчах набрав 30 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла», проведя 14 матчей, (26) — на 5-м месте.

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