На полузащитнике «Астон Виллы» Грилише фолили чаще всего в 2020-м году. Месси — 5-й

Продолжается подведение итогов 2020-го года. Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory), подводя итоги 2020-го года, назвал топ-10 футболистов, на которых чаще всего фолили в топ-5 лигах Европы в прошлом календарном году году.
Возглавил рейтинг полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш. На 25-летнем англичанине суммарно в прошлом году сфолили 139 раз.
Фото можно посмотреть на странице CIES Football Obs в "Твиттере".
1. Джек Грилиш («Астон Вилла») – 139 фолов на нем
2. Андреа Белотти («Торино») – 112
3. Набиль Фекир («Бетис») – 96
4. Рафинья Алькантара («ПСЖ» / «Сельта») – 94
5. Лионель Месси («Барселона») – 90
6. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 89
7-8. Эмерсон («Бетис»), Родриго де Пауль («Удинезе») – 88
9. Маттиа Дзакканьи («Верона») – 84
10. Анжело Фюльжени («Анже») – 83
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