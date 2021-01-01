На полузащитнике «Астон Виллы» Грилише фолили чаще всего в 2020-м году. Месси — 5-й

Продолжается подведение итогов 2020-го года. Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory), подводя итоги 2020-го года, назвал топ-10 футболистов, на которых чаще всего фолили в топ-5 лигах Европы в прошлом календарном году году.



Возглавил рейтинг полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш. На 25-летнем англичанине суммарно в прошлом году сфолили 139 раз.

Фото можно посмотреть на странице CIES Football Obs в "Твиттере".

1. Джек Грилиш («Астон Вилла») – 139 фолов на нем



2. Андреа Белотти («Торино») – 112



3. Набиль Фекир («Бетис») – 96



4. Рафинья Алькантара («ПСЖ» / «Сельта») – 94



5. Лионель Месси («Барселона») – 90



6. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 89



7-8. Эмерсон («Бетис»), Родриго де Пауль («Удинезе») – 88



9. Маттиа Дзакканьи («Верона») – 84



10. Анжело Фюльжени («Анже») – 83