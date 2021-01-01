Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

На полузащитнике «Астон Виллы» Грилише фолили чаще всего в 2020-м году. Месси — 5-й

На полузащитнике «Астон Виллы» Грилише фолили чаще всего в 2020-м году. Месси — 5-й
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Продолжается подведение итогов 2020-го года. Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory), подводя итоги 2020-го года, назвал топ-10 футболистов, на которых чаще всего фолили в топ-5 лигах Европы в прошлом календарном году году.

Возглавил рейтинг полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш. На 25-летнем англичанине суммарно в прошлом году сфолили 139 раз.

Фото можно посмотреть на странице CIES Football Obs в "Твиттере".

1. Джек Грилиш («Астон Вилла») – 139 фолов на нем

2. Андреа Белотти («Торино») – 112

3. Набиль Фекир («Бетис») – 96

4. Рафинья Алькантара («ПСЖ» / «Сельта») – 94

5. Лионель Месси («Барселона») – 90

6. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 89

7-8. Эмерсон («Бетис»), Родриго де Пауль («Удинезе») – 88

9. Маттиа Дзакканьи («Верона») – 84

10. Анжело Фюльжени («Анже») – 83

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021