Осуждённый во Франции болельщик Ивкин вернулся в Россию
Сегодня российский футбольный болельщик Михаил Ивкин вернулся на родину. Самолёт с ним на борту приземлился в Москве в 22:40, сообщает Sport24.
Ивкин был приговорён к трём годам тюрьмы в середине декабря, однако практически весь срок он отбыл ещё в ходе расследования. Помимо него осудили ещё одного российского болельщика — Павла Косова. Его приговорили к 10 годам тюрьмы, и он продолжит отбывать наказание во Франции.
Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму. Болельщиков обвинили в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016.
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