«Манчестер Юнайтед» продолжит попытки приобрести Санчо и Юпамекано

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать усиление на позиции, обозначенные приоритетными главным тренером манкунианцев Уле-Гуннаром Сульшером.
Как сообщает Goal.com, «МЮ» ищет футболистов на позицию центрального защитника и правого полузащитника.
По информации источника, полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по-прежнему остается в списке пожеланий Сульшера. Также манкунианцы проявляют предметный интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Деотшанкюлю Юпамекано. Однако, вероятнее всего, «Манчестер Юнайтед» не будет форсировать события и дождётся лета для совершения столь крупных сделок.
«Манчестер Юнайтед», в 15 матчах набрав 30 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У лидера АПЛ — «Ливерпуля» на три очка больше. Мерсисайдцы провели на одну игру больше.
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