«Манчестер Юнайтед» продолжит попытки приобрести Санчо и Юпамекано

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать усиление на позиции, обозначенные приоритетными главным тренером манкунианцев Уле-Гуннаром Сульшером.



Как сообщает Goal.com, «МЮ» ищет футболистов на позицию центрального защитника и правого полузащитника.



По информации источника, полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по-прежнему остается в списке пожеланий Сульшера. Также манкунианцы проявляют предметный интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Деотшанкюлю Юпамекано. Однако, вероятнее всего, «Манчестер Юнайтед» не будет форсировать события и дождётся лета для совершения столь крупных сделок.



«Манчестер Юнайтед», в 15 матчах набрав 30 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У лидера АПЛ — «Ливерпуля» на три очка больше. Мерсисайдцы провели на одну игру больше.

Сульшер: до 30-го тура рано говорить о чемпионской гонке. Но у нас есть вера в успех