Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не попал в заявку на матч 17-го тура испанской Примеры с «Сельтой». На матч были вызваны 23 футболиста, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».
Среди этих игроков испанского защитника не оказалось. О повреждениях и прочих причинах возможного пропуска встречи ничего не известно. Матч «Реал» — «Сельта» пройдёт сегодня, 2 января. Начало — в 23:00 мск.
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года.
Источник: Иско после конфликта с Рамосом попросил выставить его на трансфер
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