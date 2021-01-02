Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не попал в заявку на матч 17-го тура испанской Примеры с «Сельтой». На матч были вызваны 23 футболиста, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

Среди этих игроков испанского защитника не оказалось. О повреждениях и прочих причинах возможного пропуска встречи ничего не известно. Матч «Реал» — «Сельта» пройдёт сегодня, 2 января. Начало — в 23:00 мск.

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года.