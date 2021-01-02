«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» и по очкам догнал лидирующий в АПЛ «Ливерпуль»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 40-й минуте матча. Защитник «МЮ» Аарон Ван-Биссака исполнил подачу в чужую штрафную, откуда оставшийся без присмотра нападающий Антони Марсьяль ударом головой отправил мяч точно в цель.

Видео гола Антони Марсьяля

Гости отыгрались на 58-й минуте — нападающий Бертран Траоре получил передачу от капитана бирмингемцев Джека Грилиша и с выгодной позиции поразил ворота, защищаемые Давидом де Хеа.

Видео гола Бертрана Траоре

Однако уже через четыре минуты «МЮ» снова вышел вперёд. Полузащитник «Виллы» Дуглас Луис в собственной штрафной нарушил правила в борьбе с Полем Погба и судья незамедлительно показал на «точку». Бруну Фернандеш уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Видео пенальти в исполнении Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю». «Астон Вилла» (26) — на 6-м месте.