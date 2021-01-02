«Реал» договорился с игроками о снижении зарплаты на 10 процентов

«Реал» договорился с игроками о снижении заработной платы на 10 процентов, сообщает Marca.

По данным источника, у «Королевского клуба» нет проблем с выплатой зарплаты, как это наблюдается в других командах, однако из-за падения доходов в условиях пандемии коронавируса «Реал» договорился о снижении зарплаты футболистам. Также сообщается, что клуб не будет никого покупать в зимнее трансферное окно. В руководстве считают, что было бы нелогичным просить игроков о снижении зарплаты и осуществлять переходы.

В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с «Сельтой». Матч пройдёт 2 января.

После 16 туров «Реал» располагается на второй строчке турнирного зачёта чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на два очка.