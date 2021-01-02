Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» договорился с игроками о снижении зарплаты на 10 процентов

«Реал» договорился с игроками о снижении зарплаты на 10 процентов
Футбол / Испания 0

«Реал» договорился с игроками о снижении заработной платы на 10 процентов, сообщает Marca.

По данным источника, у «Королевского клуба» нет проблем с выплатой зарплаты, как это наблюдается в других командах, однако из-за падения доходов в условиях пандемии коронавируса «Реал» договорился о снижении зарплаты футболистам. Также сообщается, что клуб не будет никого покупать в зимнее трансферное окно. В руководстве считают, что было бы нелогичным просить игроков о снижении зарплаты и осуществлять переходы.

В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с «Сельтой». Матч пройдёт 2 января.

После 16 туров «Реал» располагается на второй строчке турнирного зачёта чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на два очка.

«Реал» не будет никого покупать зимой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021