Сульшер: 2021 год не может быть хуже, чем 2020-й

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче с «Астон Виллой». Встреча 17-го тура АПЛ прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1.

«Конечно, мы довольны тем, что делаем. Мы показали, что значительно улучшились за год. Мы значительно улучшились. Стали крепче и сильнее. 2021 год не может быть хуже, чем 2020-й, поэтому скрестим пальцы за всех», — приводит слова Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю». «Астон Вилла» (26) — на 6-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бёрнли», а «Астон Вилла» проведёт матч с «Тоттенхэмом». Матчи пройдут 12 и 13 января соответственно.