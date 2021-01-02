Зидан: не думаю, что чемпионская гонка в Примере будет только между «Реалом» и «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о конкуренции с «Атлетико» в чемпионской гонке.

«Сейчас они на первом месте. Не думаю, что чемпионская гонка будет только между нами и ними. Это очень открытая борьба за чемпионский титул. Моё будущее? Это работа, которая утомляет, но мне она нравится, и я получаю от неё удовольствие. Я не знаю, что будет, но просто наслаждаюсь каждым моментом», — приводит слова Зидана Marca.

После 16 туров «Реал» располагается на второй строчке турнирного зачёта чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на два очка. В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с «Сельтой». Матч пройдёт сегодня, 2 января.