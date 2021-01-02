Урок футбола в российских школах и второе место Большунова на «Тур де Ски». Главное к утру

В российских школах вводят урок футбола, Семак призвал россиян не искать счастья далеко от дома, Василевского признали лучшим вратарём НХЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. С 2021 года в школах вводится урок футбола.
2. Василевский — лучший вратарь НХЛ по версии официального сайта лиги. Худобин — 12-й.
3. Семак в новогоднем поздравлении призвал россиян не искать счастья далеко от дома.
4. Пеллегрино выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Большунов — второй.
5. Азар потерял в стоимости больше всех в 2020 году. В топ-10 вошли Месси, Гризманн и Погба.
6. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и по очкам догнал лидирующий в АПЛ «Ливерпуль».
7. «Деревня». Кокорина высмеяли за фотографию в костюме и кроссовках.
8. Александр Поветкин поделился своим мнением о возможности реванша с Владимиром Кличко.
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