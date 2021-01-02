«Реал» и «Барселона» обменялись новогодними поздравлениями
«Реал» и «Барселона» обменялись новогодними поздравлениями.
«Реал» в своём «твиттере» опубликовал видео с тренировки, написав «Здравствуй, 2021-й, с Новым годом, мадридисты». «Барселона» в комментариях написала следующие слова: «Лучшее пожелание на этот 2021 год, чтобы болельщики наших команд ещё раз прочувствовали футбол. С Новым годом!».
«Реал» отреагировал на поздравление каталонцев следующим образом: «Всех с Новым годом! «Класико», больше «класико» с нашими фанатами на трибунах. Надеюсь, скоро это станет возможным».
На данный момент «Барселона» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 25 очков. «Реал» находится на втором месте, набрав 33 очка.
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