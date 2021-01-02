Три футболиста «Бетиса» заразились коронавирусом в преддверии матча с «Севильей»

«Бетис» сообщил на своём официальном сайте о выявлении трёх случаев заражения коронавирусом в команде.



Тесты футболистов Мартина Монтойи, Родригеса Хоакина и Андреса Гуардадо на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Все игроки находятся на самоизоляции дома.



Сегодня, 2 января, «Бетис» должен провести матч 17-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Начало — в 18:15 мск.



«Севилья» набрала в 14 встречах 26 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Бетис» (19) — на 10-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (35). В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (33) и «Реал Сосьедад» (29).