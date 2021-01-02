Давид Алаба близок к заключению контракта с «Реалом»
Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба близок к заключению контракта с мадридским «Реалом», сообщает Marca.
По информации источника, «Реал» предложил австрийскому футболисту четырёхлетний контракт с зарплатой € 10 млн. Ожидается, что Алаба перейдёт в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Напомним, Алаба несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком. По информации СМИ, Давид хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовского.
Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол.
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