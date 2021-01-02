Сульшер подтвердил скорый переход 18-летнего форварда «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1) подтвердил скорый переход 18-летнего нападающего «Аталанты» Амада Траоре в манкунианский клуб.
«У нас есть все документы, не вижу никаких препятствий. Надеюсь, очень скоро он присоединится к нам. Буду очень рад видеть Амада. Ему нужно время, чтобы расти», — приводит слова Сульшера Goal.com.
В октябре 2020 года стало известно о достижении соглашения между «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой» о переходе ивуарийского футболиста. В нынешнем сезоне Траоре принял участие в 1 матче итальянской Серии А и получил одну жёлтую карточку. «Аталанта» набрала в 13 встречах 22 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021.
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