«Олимпиакос» объявил о трансфере защитника сборной Молдавии
Защитник сборной Молдавии Олег Рябчук стал игроком «Олимпиакоса», сообщается на официальном сайте греческой команды. Контракт 22-летнего молдавского футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.
Последним клубом Рябчука был «Пасуш де Феррейра», за который защитник выступал с 2019 по 2020 год. В нынешнем сезоне Рябчук принял участие в 13 матчах за португальский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. За основную национальную команду Молдавии футболист выступает с марта 2018 года.
«Олимпиакос» набрал в 12 встречах 32 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Греции сезона-2020/2021. В тройку лидеров греческой Суперлиги входят «Арис Салоники» (29) и ПАОК (27).
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