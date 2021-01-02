Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Олимпиакос» объявил о трансфере защитника сборной Молдавии

«Олимпиакос» объявил о трансфере защитника сборной Молдавии
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник сборной Молдавии Олег Рябчук стал игроком «Олимпиакоса», сообщается на официальном сайте греческой команды. Контракт 22-летнего молдавского футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.

Последним клубом Рябчука был «Пасуш де Феррейра», за который защитник выступал с 2019 по 2020 год. В нынешнем сезоне Рябчук принял участие в 13 матчах за португальский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. За основную национальную команду Молдавии футболист выступает с марта 2018 года.

«Олимпиакос» набрал в 12 встречах 32 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Греции сезона-2020/2021. В тройку лидеров греческой Суперлиги входят «Арис Салоники» (29) и ПАОК (27).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021